شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعاود الارتفاع – تحليل – 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فايزر PFIZER INC (PFE) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.38 نقطة ليستقر السهم عند سعر 36.77 دولار، ليستفيد السهم من الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع ملاحظة بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 35.32 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.71 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد