شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من العزم السلبي، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7015، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 0.6785.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6780 والمقاومة 0.6860
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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