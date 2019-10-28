شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار ضيق منذ الصباح ويستقر حول مستوى 61.50، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 59.60، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد