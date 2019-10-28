شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 57.40، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 58.50 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 54.60 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد