شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال حول حاجز 18.00، وطالماا أن السعر فوق 17.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 18.40 وتمتد إلى 18.70 ثم 19.00 بعد اختراق الهدف الأول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد