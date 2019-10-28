شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1489.00، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو مستويات 1535.00 ثم 1555.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1490.00 والمقاومة 1520.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد