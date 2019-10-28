اختراق بيانات ثلاثة ملايين عميل لـ«يونيكريديت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف بنك «يونيكريديت» الإيطالي، الاثنين، حدوث اختراق للبيانات المتعلقة بتفاصيل الاتصال بحوالي 3 ملايين عميل إيطالي، موجودة في ملف عمره أربعة أعوام.

وجاء في بيان للبنك: «لقد حدد فريق «يونكريديت» للأمن الإلكتروني واقعة خرق للبيانات، تتضمن ملفاً تم إنشاؤه عام 2015، يحتوي على مجموعة محددة من حوالي 3 ملايين سجل».

وأضاف البيان أن المخترقين لم يحصلوا إلا على «الاسم والمدينة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالعملاء»، وليست لديهم «أي تفاصيل بنكية تسمح بالوصول إلى حسابات العملاء، أو السماح بالقيام بمعاملات غير مصرح بها».

وقد تم إبلاغ الشرطة بالواقعة التي تخضع حالياً للتحقيق الداخلي، ويتم التواصل مع العملاء الذين يحتمل أن يكونوا قد تأثروا بسبب خرق البيانات عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مصادر في الشرطة القول، إنه قد تم نقل البيانات إلى شبكة الإنترنت المظلمة (المعروفة بـ«دارك ويب»، وإنه يجري التحقيق في مزيد من انتهاكات البيانات المحتملة. (د ب أ)