فرنسا تطالب «تاليس» و«سافران» بشراء «فونتوني» لتقنيات الرؤية الليلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت الحكومة الفرنسية من شركتي الصناعات العسكرية الفرنسيتين «تاليس» و«سافران» تقديم عرض لشراء شركة «فونتوني» المتخصصة في صناعة وحدات تكثيف الضوء المستخدمة في صناعة أجهزة الرؤية الليلية، والتي يعرضها صندوق الاستثمار «أرديان» للبيع.

وأشارت صحيفة «لا تريبون» الفرنسية إلى أن أحد مسؤولي المشتريات في وزارة الدفاع الفرنسية أبلغ جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي بأن الوزارة طلبت من الشركتين دراسة شراء هذه الشركة من خلال عرض مشترك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها القول: إن «تاليس» و«سافران» غير متحمستين لشراء الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول فرنسي القول: إنه إذا حاول صندوق الاستثمار «أرديان» بيع الشركة إلى جهة غير فرنسية، فستتدخل وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن «أرديان» استحوذ على شركة «فونتوني» عام 2011. وتقدر مبيعات «فونتوني» بنحو 140 مليون يورو سنوياً، وتعتبرها وزارة الدفاع الفرنسية من الشركات الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا، حيث تعتبر القوات الخاصة الفرنسية وأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عملاء رئيسيين للشركة.

وتمتلك «فونتوني» تقنيات أكثر تقدماً مما تمتلكه الشركات الأمريكية المنافسة، وهو ما يدفع الشركات الأمريكية إلى السعي لشراء الشركة الفرنسية.

وأشارت «لا تريبون» إلى أن «فونتوني» تضم نحو 1000 عامل، وتمتلك مصانع في فرنسا وهولندا والولايات المتحدة.