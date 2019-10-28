بورشه تبدأ بيع سيارتها الرياضية على الإنترنت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبيع شركة «بورشه» الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية، سيارتها حالياً على الإنترنت أيضاً، لتحذو في ذلك حذو شركات أخرى.

وقالت متحدثة باسم الشركة الاثنين رداً على استفسار إنه منذ الاثنين من الممكن شراء سيارات من كافة منتجات بورشه ليس فقط بشكل مباشر من التجار، بل أيضاً عبر الإنترنت، موضحة أن كافة تجار بورشه الـ88 على مستوى ألمانيا يشاركون في هذا الإصلاح التسويقي.

وقال مدير إدارة المبيعات لبورشه المختص بالسوق الألمانية، ألكسندر بوليش، في تصريحات لمجلة «أوتوموبيل فوخه» الألمانية المتخصصة في مجال السيارات: «إننا نستجيب بذلك لاحتياجات العملاء المتواجدين في المنزل في العالم الرقمي».

وتوقع بوليش أن تُباع في ألمانيا نحو 10% من سيارات بورشه عبر الإنترنت بحلول عام 2025.

وأضافت المتحدثة أنه لا توجد حالياً تنبؤات حول عدد السيارات التي من المحتمل بيعها عبر الإنترنت خلال العام المقبل.

ومن المقرر تعميم عروض شراء سيارات بورشه عبر الإنترنت في كافة أنحاء أوروبا بحلول عام 2020.

وبحسب بيانات الشركة، فإن العمل جار الآن لتطبيق ذلك أيضاً في السوق الأمريكية.

وقال بوليش: «التسويق الإلكتروني يوفر فرصة للتواصل مع فئات أصغر وأكثر تقارباً مع العالم الرقمي من العملاء».

وبهذه الخطوة تحذو بورشه حذو شركات أخرى، حيث أعلنت شركة «دايملر» الألمانية على سبيل المثال الصيف الماضي عزمها تحفيز مبيعاتها وبيع نحو 25% من سياراتها الجديدة من طراز مرسيدس عبر الإنترنت بحلول عام 2025.

وتراهن شركة «تيسلا» الأمريكية منذ فترة طويلة على المبيعات المباشرة لسياراتها عبر الإنترنت، وعرض رئيس «تيسلا»، إلون ماسك، مطلع هذا العام خططه، التي تهدف إلى أقلمة التسويق بالكامل على مبيعات الإنترنت.