شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة إنترنت في جنوب إفريقيا يطلبون فدية بـ«بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت مدينة جوهانسبرج، موقعها الإلكتروني وأنظمة سداد الفواتير الإلكترونية، بعد أن اخترق قراصنة إنترنت نظام الحاسوب الخاص بالسلطات المحلية، وطالبوا بفدية أربع عملات «بيتكوين» مشفرة؛ ما يعادل 30 ألف دولار.

وكانت مجموعة «شادو كيل هاكرز» نشرت إعلاناً عن عملية القرصنة على موقع المدينة قبل إغلاقه.(د ب أ)

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