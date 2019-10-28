4 جوائز لـ «دبي الإسلامي»

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حصد بنك دبي الإسلامي أربع جوائز مرموقة خلال الحفل السنوي الرابع عشر لجوائز المال والأعمال الإسلامية، الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وفاز البنك بجائزة أفضل بنك إسلامي، وأفضل إدارة لعلاقات المستثمرين، وأفضل مبادرة لتطوير رأس المال البشري، وأفضل منظم للصكوك في المنطقة. كما جرى تكريم الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي لقاء إسهاماته البارزة في مجال التمويل الإسلامي.

وقال الدكتور عدنان شلوان: فخورون بتكريم جهودنا في مجال إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي وجعله ظاهرة عالمية. إن الجوائز المرموقة تثبت عزمنا على تحقيق نمو غير مسبوق في السوق من خلال الابتكار المستمر وتحدي الوضع الراهن، كما أنها تعكس أيضًا جهودنا الحثيثة والتزامنا بتحقيق الريادة في السوق على مستوى المنتجات وخدمة المتعاملين وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد.