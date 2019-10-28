طاقة «إكسبو 2020 دبي» متجددة بنسبة 100%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكتسب معرض إكسبو 2020 أهمية كبرى نظراً لعالمية الحدث الذي يحظى بالإبداع والابتكار في كافة جوانبه ومنها البنية التحتية وأهم عناصرها الطاقة حيث تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على استخدام الطاقة النظيفة في كل المواقع بنسبة 100% بالإضافة إلى شبكات ذكية لتزويد المعرض بسلسلة كاملة من أنظمة التوليد والتحويل والتوزيع.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: سيتم توليد الطاقة المستخدمة خلال «معرض إكسبو 2020 دبي» من مصادر متجددة بنسبة 100% ليتم تزويد مواقع المعرض ب 422 ميجاواط وهي الطاقة اللازمة للمعرض من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات لنقل الكهرباء والمياه فضلاً عن توفير محطات الشاحن الأخضر.

وتابع سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي خصصت أكثر من 4.26 مليار درهم لدعم البنية التحتية للكهرباء والمياه في إكسبو 2020 دبي بصفتها أول شريك رسمي للطاقة المستدامة فيما وصل إجمالي قيمة مشاريع الكهرباء التي تنفذها الهيئة لدعم إكسبو لنحو 420 مليون درهم شملت إنشاء ثلاث محطات تحويل رئيسية بقدرة 11/‏‏132 كيلوفولت.

وحول استعدادات الهيئة لحالات الطوارئ قال الطاير: تتوفّر لدى الهيئة الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ في إكسبو 2020 من خلال توفير الفرق المعنية قبل الحدث وخلاله وبعده لضمان الاستجابة الفورية لأي حالات خاصة بالطاقة إضافة لتوفير أعلى مستويات الخدمة للمستهلكين والمشاركين بالمعرض كما تم تخصيص عدد من مولدات الطاقة المتحركة لتسهيل عملية ربطها بالشبكة الكهربائية لإكسبو 2020 تحسّباً لأي طارئ.

وقال المهندس أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: نظراً للأهمية الكبرى للماء والكهرباء في أي مشروع بدأنا التنسيق والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي في المراحل الأولى من إكسبو2020 دبي حيث يعد دمج شبكات الماء والكهرباء في خطة البناء عملاً معقداً يتطلب مراعاة التصميم وعدم هدر نفقات البنية التحتية للكهرباء والماء لذلك بدأنا التحقق من صلاحية الخطة الرئيسية مبكراً في عام 2015. (وام)