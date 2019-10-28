الدولار يواصل الإنخفاض .. يصل لـ 15 جنيه في هذه الحالة

الموجز

بلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع ، بينما سجل اليورو نحو 17.80 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.60 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع .

وتعليقا على هذا التراجع قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن إستمرار إنخفاض سعر الدولار الأسبوع الماضي جاء بسبب التدفقات النقدية على مصر ، بإعتبار أن مصر تعتبر سوقا جاذبا للإستثمار ، متوقعا أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها نهاية العام الحالي.

وفى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أشار عمر إلى أنه فى حالة قيام الحكومة بعلاج مشاكل الصناعة وارتفاع معدل التصدير إلى 3 أضعاف ، بحيث يصل إلى أكثر من مليار دولار فى العام فإنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار فى هذه الحالة إلى 15 جنيها.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه فى حالة وجود استقرار فى المنطقة وأصبح لدينا تدفقات سياحية كبيرة لما كان قبل عام 2011 وتم ضخ استثمارات جديدة فمن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى ما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف وقبل عام 2011 ، بحيث تكون قيمته 9 جنيهات.