شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البرتقال 30% عن العام الماضى داخل أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومى عضو مجلس الأمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أن أسعار البرتقال واليوسفى تشهد انخفاضا عن العام الماضي بنسبة تزيد عن الـ30% وذلك بالمقارنة ببداية الموسم العام الماضى.

وأضاف الفيومى، لـ"الخليج 365"، أن أسعار البرتقال بجميع أصنافه تبدأ من 2 جنيه، مشيرا إلى أن أكثر الأنواع جودة يصل سعره إلى 4 جنيهات، مشيرا إلى أن الأسعار العام الماضى كانت تبدأ من 4 جنيهات وتصل إلى 6 جنيهات.

والجدير بالذكر أن مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أكد أن السوق لم يتأثر بحالة الطقس، مشيرا إلى أن العمل داخل سوق الجملة يسير بصورة طبيعة، مشيدا بدور جهاز تنمية السوق فى رفع المخلفات بصورة سريعة حتى لا تحدث أى إعاقة للعمل داخل السوق، وأن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدينة أكتوبر لم تؤثر على أسعار السلع، مؤكدا أن هناك استقرارا لجميع الأصناف وأن هناك بعض الأسعار شهدت انخفاضا مثل الفاصوليا والبسلة والباذنجان، فيما استقرت أسعار الطماطم دون تغيير.