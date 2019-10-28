"تداول" توافق على انتقال شركة الكثيرى من السوق الموازية إلى "الرئيسيىة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السوق المالية السعودية -تداول، عن صدور قرارها اليوم الاثنين، المتضمن الموافقة على طلب شركة الكثيرى القابضة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 45.2 مليون ريال سعودى، بعدد أسهم 4.5 مليون سهم، ولذا قررت إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من جلسة غداً الثلاثاء، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن 5 جلسات تداول. وأضافت السوق السعودية، أنها ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة فى السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات، موضحة أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فى أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعنى أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

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