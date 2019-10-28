شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على انتقال شركة الكثيرى من السوق الموازية إلى "الرئيسيىة" والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت السوق السعودية، أنها ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة فى السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات، موضحة أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فى أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعنى أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.
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