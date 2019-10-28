شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز 500 يرتفع لمستوى قياسيا عند الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح اليوم الاثنين، بفعل تنامي الآمال بشأن اتفاق تجارة أمريكي صيني، بينما ارتفعت المعنويات أيضا بسبب الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 82.27 نقطة بما يعادل 0.31 % ليصل إلى 27040.33 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.57 نقطة أو 0.32 % إلى 3032.12 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.65 نقطة أو 0.52 % إلى 8285.77 نقطة.