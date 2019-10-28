شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مسابقة للشركات الناشئة بحضور شركات فرنسية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد القاهرة إطلاق أول مسابقة للشركات الناشئة، تحت رعاية السفارة الفرنسية في مصر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري الأربعاء 6 من نوفمبر المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلين عن شركات فرنسية وعن البيئة الاقتصادية للشركات الناشئة في مصر.

وتهدف هذه المسابقة إلى التعرف على شركات ناشئة في مصر، قادرة على النمو ومرافقتها في تطورها كي تصبح هذه الشركات في المستقبل رائدة في مجال التحول الرقمي.

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وتعتبر هذه المسابقة نتاج ثمرة إرادة قوية من جانب فرنسا ومصر لتدعيم التعاون المشترك بين الدولتين في مجال الابتكار والأعمال الحرة، وهي المسابقة الأولى من نوعها في مصر.

وتشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من مرة، آخرها لقاء جمع الرئيسين بنيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، وسجلت الصادرات المصرية لفرنسا نحو 557 مليون يورو في 2017، مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، بينما سجلت الواردات المصرية تراجعا من السوق الفرنسي بنسبة بلغت 15% عام 2017، حيث حققت نحو 1.5 مليار يورو، مقابل 1.8 مليار يورو عام 2016، وفقا لوزارة التجارة والصناعة.