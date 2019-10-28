شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشرح مزايا الجيل الخامس.. وأسباب عقد مؤتمر شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن تكنولوجيا الجيل الخامس لا تقدم مميزات عديدة للمستخدمين بشأن خدمات الصوت، مقارنة بما تقدمه من مميزات هائلة لتطبيقات صناعية وتجارية فى مجال إنترنت الأشياء، والتحكم فى عدد ضخم من الحساسات الخاصة بإنترنت الأشياء وتواصلها مع بعضها البعض، كما يقدم مميزات فى علم الأجهزة الاتحادية لأنه يستطيع التحكم فى عدد كبير من الأجهزة وينقل إليها بيانات بسرعة، وبالتالى يتحكم بها بشكل محكم ويسيطر عليها من خلال جهاز مركزى، وهو ما لم يكن متاح فى الأجيال السابقة.

وأضاف الوزير، خلال إحدى جلسات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، مساء اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، أنه فى الأجيال السابقة، لم يكن متاح للتحكم فى أجهزة الروبوت من خلال مركز تحكم بعيد، إذ كان يتطلب ضرورة وجود مركز التحكم بالقرب من الروبوت، ولكن بسبب السرعة الهائلة للجيل الخامس، وقدرته على نقل كم ضخم من البيانات يمكن السيطر والتحكم فى أجهزة الروبوتات من مركز تحكم الذى يمكنه التحكم فى أكثر من جهاز.

وعدد الوزير، من مزايا استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، سواء فى الصناعة ونظم الشحن والزراعة والرعاية الصحية والخدمات التعليمية، ولذا تأتى أهمية مؤتمر الاتصالات الراديوية لوضع تنظيم وحوكمة لاستخدامات الجيل الخامس.