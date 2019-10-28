شكرا لقرائتكم خبر عن الأونكتاد: مصر أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية بإفريقيا فى النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هى أكبر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.

كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة، وذلك فى أحدث تقرير صادر للمؤتمر عن اتجاهات الاستثمار العالمية، مما يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار فى مصر بعد الاشادات التى تلقتها مؤخرا من البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

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وذكر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول عام 2019 بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2% عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على أنها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى القارة، حيث تعد مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، وخاصة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الأخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضح التقرير، أن تدافقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى بلغت فى النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24% عن النصف الأول من 2018.

وتوقع التقرير، زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، ولكن بشكل ضعيف فى ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.