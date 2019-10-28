التخطيط: تعزيزات إضافية بـ700 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الطرق المتوقفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المهندسة هناء ثروت، بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تخصيص تعزيزات إضافية بمبلغ 700 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، منها 300 مليون جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة، و400 مليون جنيه لتعويض الشركات المُنفذة.
وكان اللواء وائل مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، قد كشف عن وجود طريق ببورسعيد يحتاج إلى مبلغ 600 مليون جنيه وتم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه فقط له من جانب وزارة التخطيط، قائلا "لدينا مشروعات منذ 10 سنوات ويجب الانتهاء منها".
وفى هذا السياق أكدت المهندسة هناء ثروت، بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى طلبت 10 ملايين جنيه فقط لهذا الطريق بموازنة العام المالى الحالى، مضيفة "ووضعنا 5 ملايين فقط لأنه أُدرج بخطة العام الماضى ولم يتم تنفيذه".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.
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