شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ألمنيوم البحرين" الإجمالية ترتفع 52% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة ألمنيوم البحرين، اليوم الإثنين، ارتفاعاً في إجمالي الأرباح بلغ 53% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح بقيمة 29.2 مليون دينار بحريني (77.6 مليون دولار)، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 19 مليون دينار (50.6 مليون دولار) خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وتأثرت أرباح الأرباح للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2019 بشكل رئيسي بانخفاض الأسعار في بورصة لندن للمعادن (حيث بلغت 1761 دولار أمريكي للطن المتري مقابل 2056 دولار أمريكي للطن المتري – أي بانخفاض بلغ 14%على أساس سنوي للربع الثالث، وبانخفاض بلغ 16%على أساس سنوي للتسعة أشهر الأولى، وتأثرت الأرباح كذلك بانخفاض العائدات الأعلى– والتي تم موازنتها بارتفاع حجم المبيعات.

وفي المُقابل، استطاعت الشركة تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 287.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2019، أي بارتفاع بلغ 22%على أساس سنوي مقارنة بما مقداره 234.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2018 .

هذا وحققت الشركة إجمالي أرباح بلغت 45.4 مليون دينار بحريني (120.9 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 93.3 مليون دينار (248.3 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.