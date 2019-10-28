شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب" و"هاربورفست" توقعان صفقة لإنشاء صندوق ثانوي بقيمة 1 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إنفستكورب القابضة، عن توقيعها صفقة بيع ثانوية مُهيكلة مع شركة "هاربورفست" يتم بموجبها دعم محفظة إنفستكورب الاستثمارية من الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأفاد البنك، في بيان لبورصة "البحرين"، اليوم الإثنين، بأنه سيتم دعم المحفظة بنحو البالغة 866 مليون دولار بسيولة إضافية تصل إلى 70 مليون دولار من رأس المال الجديد المخصص للاستثمار في اصدارات أسهم جديدة، و60 مليون دولار مخصصة لتحقيل للفرص الاستثمارية الجديدة.

وبحسب البيان، تخضع هذه الصفقة لتصويت المستثمرين وموافقة الجهات الرقابية المختصة وغيرها من الشروط المرعية الأخري.

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هذا وسيواصل انفستكورب الاحتفاظ بحصته في المحفظة، بينما سيتولى فريق عمل وحدة الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لدى "إنفستكورب" إدارة هذه المحفظة.

وكانت إنفستكورب قد وقعت في يناير 2019 صفقتين مماثلتين للاستثمار في الشـركات الخاصة الأوروبية. وكانت إحداهما لنقل شركتين في صندوق "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز" إلى صندوق تكميلي مدعوم من"هار بورفست".

أما الثانية، فكانت صفقة بيع ثانوية تضمنت طرح عدد من أصول محفظة إنفستكورب الاستثمارية من الشركات الخاصة الأوروبية إلى شركة "كولير كابيتال" وإنشاء صندول استحواذ جديد.

وكان بنك إنفستكورب قد استحوذ في نهاية العام الماضي على مجمع مكاتب "كيه أو كامبوس" بمدينة إشبورن في ألمانيا من "سايلون إيه جي" مقابل 86 مليون يورو تقريباً.