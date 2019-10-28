شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان الغذائية" توقع عقد امتياز تجاري مع مؤسسة نايف القحطاني لمدة 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد امتياز تجاري (FRANCHISE) مع مؤسسة نايف حسن عائض القحطاني ولمدة 5 سنوات، كوكيل امتياز تجاري للعلامة التجارية "ريدان" بمدينة تبوك.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن لهذا العقد أثراً إيجابياً على الشركة في الربع الثاني لعام 2020 وهو عبارة عن 6% من إجمالي المبيعات بالإضافة إلى رسم افتتاح 30 ألف دولار أمريكي للفرع الواحد.

وتعتبر مؤسسة نايف القحطاني من المؤسسات السعودية العاملة في عدة نشاطات تجارية مختلفة ومنها نشاط بيع التجزئة للأطعمة والمأكولات وكذلك إعداد الحفلات والمناسبات المختلفة.

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