شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المراكز العربية" تُقر إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المراكز العربية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (والتي يمكن إصدارها محليًا و/أو دوليًا وبأي عملة).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن إصدار الصكوك يأتي تماشياً مع السياسة الطويلة الأمد بنقل الشركة إلى تمويل عن طريق السوق أكثر مرونة وغير مضمون، ومنح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما مباشرة أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار وإجراء والتفاوض والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 227 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي، مُقابل صافي ربح بلغ 81 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح بنسبة 180.4% خلال الربع الجاري إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 14.2 مليون ريال سعودي، مدفوعة بتنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة، حيث ساهمت التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءً.