شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المُقبل.. "النقل البحري" تبدأ توزيع أرباح بواقع 0.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بدء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 196.875 مليون ريال، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بحصة للسهم تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بمبلغ 590.625 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال ريال للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الإسمية.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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