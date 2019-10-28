شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "الحمادي" 0.7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً طفيفاً في الأرباح بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وافادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 21.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.3% إلى 34.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 35.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات الأدوية للشركة التابعة نتيجة طبيعة التوريدات الحكومية وإنخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع مبيعات الخدمات الطبية الناتجة من زيادة أعداد المرضى المراجعين للمستشفيات.

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كذلك تراجعت الإيرادات إلى 220 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 250.

مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 65.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 9.4%.

يُذكر أن الحمادي للتنمية حققت صافي أرباح بلغ 44.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 50.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 13%.