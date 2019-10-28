شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المجموعة السعودية" تتراجع 50% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 49.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 160 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 319 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 45.3% إلى 410 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 749 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال، مقابل 177 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

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كذلك تراجعت حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال مقابل 157 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.95 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 2.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 839 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 35.2%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 520 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 36.3%.