شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "بتروكيم" 44% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 307 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 41% إلى 335 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 569 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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وتراجعت الإيرادات إلى 2 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 2.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 542 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 929 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 41.7%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 371 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 622 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 40.3%.