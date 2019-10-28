انطلاق ورشة مشاريع الأبحاث الطبية المشتركة ذات الأثر العالي على الاقتصاد المعرفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة

برعاية مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي وحضور البروفيسور ناصر العقيلي وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار ، احتفت الجامعة ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بتدشين ورشة "مشاريع الأبحاث الطبية المشتركة ذات الأثر العالي على الاقتصاد المعرفي " وتعد الورشة التي انعقدت الأحد السابع والعشرين من أكتوبر بمركز المؤتمرات بالجامعة واستمرت يوماً واحداً الأولى من نوعها التي جمعت العلماء والمفكرين تحت سقف واحد لإنتاج أبحاث علمية عالية الجودة وتؤدي إلى اكتشافات طبية فريدة.

واستعرضت هذه الورشة العديد من الأفكار التي تضمنتها أبحاث ومشاريع ودراسات المشاركين، وكيفية تطوير هذه المشاريع والأبحاث بالمملكة والاستفادة من مخرجاتها في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة ويسهم في تنمية وتقدم المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الورشة شهدت حضوراً محلياً ودولياً فيما ركزت مواضيعها على ابتكار الأفكار بين الإكلينيكيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في مجالات الجينوم البشري والذكاء الاصطناعي والدراسات السريرية والأمراض الوبائية والسرطانات واكتشاف الأدوية إيماناً بأهمية الأبحاث العلمية في إثراء الاقتصاد المعرفي ويقينا بأن اجتماع العقول الفكرية سوف يؤدي إلى أفكار نيرة في الأبحاث الطبية.