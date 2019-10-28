الموجز
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات التوكيلات وخدمات المحمول، وذلك براتب 5000 جنيه.
وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 مسئول مبيعات خارجي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلًا على مؤهل عال، أو فوق المتوسط، وألا يزيد عمره على 36 سنة، وذلك من الجنسين، وبراتب 5000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.
وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ودورات تدريبية، وبدل انتقالات من الشركة للعملاء، وخط مكالمات.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 0120222731 أو 01202220969، والتواصل مع المدير المسئول سامى عجب، أو التوجه لمقر الشركة في 9 شارع الخليج العربي، شارع مصدق، الدقي.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 فرصة عمل جديدة وبراتب يصل لـ «5000 جنيه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.