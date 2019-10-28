شكرا لقرائتكم خبر عن هولين زاو: سنضع لوائح ومعايير تشغيل 5G بمؤتمر الاتصالات العالمى بشرم الشبخ والان مع تفاصيل الخبر
وقال زاو في مؤتمر صحفي بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الشركات أن تقدم تجاربها ولكن يجب على الاتحاد الدولي للاتصالات إقرار قوانين ولوائح ومعايير في هذا الإطار بالاتفاق مع الدول الأعضاء.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بنهاية العام بشان اعتماد المعايير واللوائح والطيف الترددى الخاص بالجيل الخامس.
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