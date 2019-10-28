الارشيف / الاقتصاد

هولين زاو: سنضع لوائح ومعايير تشغيل 5G بمؤتمر الاتصالات العالمى بشرم الشبخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هولين زاو: سنضع لوائح ومعايير تشغيل 5G بمؤتمر الاتصالات العالمى بشرم الشبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هولين زاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن إعلان العديد من الشركات العالمية عن تقديم خدمات الجيل الخامس في العديد من الدول وحتى قبل تحديد المعايير اللازمة لتشغيل تقنية الجيل الخامس من جانب الاتحاد الدولي. 

 

وقال زاو في مؤتمر صحفي بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الشركات أن تقدم تجاربها ولكن يجب على الاتحاد الدولي للاتصالات إقرار قوانين ولوائح ومعايير في هذا الإطار بالاتفاق مع الدول الأعضاء. 

 

Advertisements

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بنهاية العام بشان اعتماد المعايير واللوائح والطيف الترددى الخاص بالجيل الخامس. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هولين زاو: سنضع لوائح ومعايير تشغيل 5G بمؤتمر الاتصالات العالمى بشرم الشبخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا