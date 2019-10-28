شكرا لقرائتكم خبر عن هولين زاو: سنضع لوائح ومعايير تشغيل 5G بمؤتمر الاتصالات العالمى بشرم الشبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هولين زاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن إعلان العديد من الشركات العالمية عن تقديم خدمات الجيل الخامس في العديد من الدول وحتى قبل تحديد المعايير اللازمة لتشغيل تقنية الجيل الخامس من جانب الاتحاد الدولي.

وقال زاو في مؤتمر صحفي بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الشركات أن تقدم تجاربها ولكن يجب على الاتحاد الدولي للاتصالات إقرار قوانين ولوائح ومعايير في هذا الإطار بالاتفاق مع الدول الأعضاء.

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وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بنهاية العام بشان اعتماد المعايير واللوائح والطيف الترددى الخاص بالجيل الخامس.