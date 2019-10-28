شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. الرمان بـ3 جنيهات والجوافة بجنيهان واليوسفى بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 28-10-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفي عند 5-8 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح السماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

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كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%..