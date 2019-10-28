شكرا لقرائتكم خبر عن عامر جروب: وقف الأعمال مؤقتاً بـ"بورتو هليوبوليس" لمراجعة الدراسة المرورية للمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة عامر جروب، عن تلقى إحدى شركاتها التابعة وهى شركة دلمار للتنمية السياحية، مخاطبات لوقف أعمالها مؤقتاً بمشروعها بورتو هليوبوليس الكائن بأرض شارع الثورة، لحين اعتماد ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع، والتى قدمتها الشركة بالفعل وأعدتها وفقاً للمحددات الهندسية القياسية بمعرفة كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وأضافت "عامر جروب"، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، "يسعدنا أنت تكون الدولة منتبهه لاستيفاء كافة المشروعات الجديدة للشروط المرورية المتميزة، فإن الشركة من جانبها تؤكد على كفاءة مشروعها مرورياً وبامتياز وتواكبه مع ما يجرى من تطوير عملاق وغير مسبوق لمداخل ومخارج مصر الجديدة".

وسبق أن أعلنت عامر جروب عن إطلاق احدث مشروعاتها فى أهم وأرقى مناطق مصر الجديدة والذى يطل مباشرة على شارع الثورة تحت اسم "بورتو هليوبوليس".

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وحققت شركة عامر جروب، زيادة فى المبيعات خلال الربع الثانى من عام 2019 بمبلغ 987 مليون جنيه يمثل منها القطاع العقارى 677 مليون جنيه و310 مليون جنيه مبيعات نادى اجازات بورتو وذلك بمشروعات ( بورتو سعيد وجولف بورتو مارينا وجولولف بورتو السخنة وساوث بيتش ) مقارنة بمبلغ قدره 618 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2018 .

وحققت الشركة أرباح تقدر بمبلغ 692 مليون جنيه حيث تم إثبات إيرادات الاستثمار العقارى بمبلغ 359 مليون جنيه ويمثل قطاع الاستثمار العقارى 52% من إجمالى الإيرادات ونادى اجازات بورتو بنسبة 22% وقطاع المطاعم بنسبة 16% من إجمالى الإيرادات و10% فى الأنشطة الاخرى، وزيادة إيرادات الفنادق فى الربع الثانى من 2019 حيث بلغت 24.1 مليون جنيه وزيادة إيرادات المطاعم فى الربع الثانى من 2019 حيث بلغت 113 مليون جنيه.