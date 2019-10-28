شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: البنوك اللبنانية ستؤمن الرواتب وتظل مغلقة غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين إن البنوك ستظل مغلقة غدا الثلاثاء ولكنها تعمل على ضمان تلقى العاملين فى القطاعين العام والخاص لرواتبهم.
وذكرت فى بيان أنه "على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفى القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية".
وتابعت أن المصرف المركزى قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب وأن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة" فى مختلف أنحاء البلاد.
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