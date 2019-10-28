شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين وسط مشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.543 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.9 مليون ورقة مالية بقيمة 640.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.34%، والعرب على 9.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.69%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17215 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5306 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 69 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.