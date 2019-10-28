شكرا لقرائتكم خبر عن تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى للتراجع بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.38% خاسراً 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 89.4 مليون سهم محققة ما قيمته 160.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1934 صفقة لـ33 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقر سهمين.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.39%، أعقبه المؤشر الإسلامى بنسبة 0.52%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.98%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%.