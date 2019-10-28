شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.36% بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.36% خاسراً 107.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7784.71 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.63% خاسراً 64.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3892.74 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 105 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 45 شركة، فيما تراجعت 136 شركة. Advertisements وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الطاقة إنتاج الأغذية 1.57%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.89%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%. وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.82%، ثم عناية بنسبة 4.70%، ثم الباحة بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.35% ثم الأهلى بنسبة 3.79%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 3.77%.

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