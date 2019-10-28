شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.36% بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الطاقة إنتاج الأغذية 1.57%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.89%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%.
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.82%، ثم عناية بنسبة 4.70%، ثم الباحة بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.35% ثم الأهلى بنسبة 3.79%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 3.77%.
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