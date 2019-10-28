شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تتماسك بعد تعبير الصين عن الدعم لتقنية سلسلة الكتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماسكت بتكوين اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى فى شهر الذى بلغته خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قال الرئيس الصينى شى جين بينغ إنه يتعين على ثانى أكبر اقتصاد فى العالم تسريع تطوير تقنية سلسلة الكتل.

وقال شى يوم الخميس إنه يجب أن تكون سلسلة الكتل، وهو سجل رقمى يشكل العمود الفقرى للكثير من العملات المشفرة مثل بتكوين، نواة الابتكار فى الصين.

وصعدت بتكوين 24% بين يومى الجمعة والسبت بعد تصريحات شي، ملامسة مستوى 10350 دولارا فى أكبر قفزة ليومين منذ ذروة فقاعة شهدتها جاءت مدفوعة بتعاملات الأفراد فى ديسمبر 2017.

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وزادت أيضا عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم وإكس.آر.بى القائمة على بروتوكول الدفع ريبل.

وفى التعاملات المبكرة بلندن، كانت بتكوين، وهى أكبر عملة مشفرة من حيث رأس المال السوقي، متراجعة 1.6% عند 9403 دولارات.

وتبادل العملات المشفرة محظور فى الصين، على الرغم من أن التعامل شائع فى أماكن للتداول خارج البورصة، ويقول متعاملون فى السوق إن المشترين الصينيين يشكلون أكبر الأحجام على منصات فى أماكن أخرى.