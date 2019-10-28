شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات لليوم السابع: 5G لم يطبق رسميا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هولين زاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الجيل الخامس للمحمول 5G مازال لم يطبق بشكل رسمي في العالم حيث لم يصدر الاتحاد الدولي للاتصالات المعايير واللوائح اللازمة لتشغيل الخدمة.

وعلق زاو في تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، على إعلان بعض الدول تشغيل الخدمة قائلا: "أن بعض الدول قامت بتشغيل الخدمة تجريبيا وفي مناطق محدودة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، والعديد من الدول لديها مشاريع اختبارية للجيل الخامس ومن بينها أفريقيا وأيضا مصر".

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وقال زاو إن مصر تتطلع لان تحتفل بتقديم خدمات الجيل الخامس، مثل العديد من البلدان، ولكن يجب على جميع الدول الانتظار قليلا حتى يتم الانتهاء من وضع اللوائح والمعايير الخاصة بالجيل الخامس للمحمول، ومن المرجح أن يتم نشر الخدمة رسميا بالعالم منتصف العام المقبل.

وانطلق الاثنين فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 28 أكتوبر إلي 22 نوفمبر 2019 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس المدراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو لين زاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات وعدد من الوزراء و قادة الاتصالات بالعالم.