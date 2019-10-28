البورصة: السويس للأكياس تشترى 252.7 ألف سهم للشطب الاختيارى

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وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد قررت مخاطبة شركة السويس للأكياس، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب موقع من الممثل القانونى للشركة، وعلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية بحد أقصى 31 يوليو المقبل.
واشترطت اللجنة، أن تلتزم شركة السويس للأكياس، بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن السعر المحدد بدراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة أو بسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 2 أغسطس الماضى، أيهما أعلى.
وحققت السويس للأكياس أرباحاً بلغت 15.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 13.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
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