شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: السويس للأكياس تشترى 252.7 ألف سهم للشطب الاختيارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ شركة السويس للأكياس، شراء 252.7 ألف سهم بسعر 26.01 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وذلك فى إطار قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمتعلق بشطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطباً اختيارياً.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد قررت مخاطبة شركة السويس للأكياس، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب موقع من الممثل القانونى للشركة، وعلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية بحد أقصى 31 يوليو المقبل.

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واشترطت اللجنة، أن تلتزم شركة السويس للأكياس، بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن السعر المحدد بدراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة أو بسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 2 أغسطس الماضى، أيهما أعلى.

وحققت السويس للأكياس أرباحاً بلغت 15.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 13.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.