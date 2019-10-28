شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالختام بضغوط هبوط قطاعى النفط والخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاعى النفط والغاز والخدمات المالية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 8.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5766.90 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 6.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% خاسراً 11.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.81 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 146.4 مليون سهم بقيمة 19.5 مليون دينار كويتى عبر 6007 صفقة.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.09%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.83%، تليه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، ثم شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 6.96%، فيما تصدر سهم "شركة المعدات القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.48% ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.91%.