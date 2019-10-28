شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالختام بضغوط هبوط قطاعى النفط والخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 8.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5766.90 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 6.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% خاسراً 11.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.81 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 146.4 مليون سهم بقيمة 19.5 مليون دينار كويتى عبر 6007 صفقة.
وجاء سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.83%، تليه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، ثم شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 6.96%، فيما تصدر سهم "شركة المعدات القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.48% ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.91%.
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