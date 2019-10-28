شكرا لقرائتكم خبر عن 788.7 مليار دولار عائدات صناعة الحديد والصلب بالصين خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت صناعة الحديد والصلب فى الصين نموا فى عائدات أعمالها بلغ 8.9% على أساس سنوى خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، حيث بلغت قيمة عائدات تلك الصناعة 5.58 تريليون يوان (نحو 788.7 مليار دولار).

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي بلغ ناتج حديد الزهر 612 مليون طن، بزيادة 6.3% على أساس سنوى، كما نما إنتاج الفولاذ الخام بواقع 8.4صناعه% مقارنة مع العام الماضي، مسجلا 748 مليون طن.



وأضافت الوزارة أن إنتاج الصلب المدلفن خلال تلك الفترة ارتفع بنسبة 10.6% على أساس سنوي مسجلا 909 ملايين طن، مشيرة إلى أن صادرات الصلب انخفضت بنسبة 5% إلى حوالى 50.3 مليون طن، فيما تراجعت الواردات بمعدل 12.2% لتصل إلى 8.75 مليون طن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى.