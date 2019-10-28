شكرا لقرائتكم خبر عن "شركات السياحة": أول رحلة عمرة 20 نوفمبر والأسعار تبدأ بـ13 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسل السيسى نائب رئس غرفة شركات السياحة أن سفر أول رحلة عمرة فى الموسم الجديد ستنطلق إلى المملكة العربية السعودية فى 20 نوفمبر المقبل، من خلال بوابة العمرة الإلكترونية التى أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البوابة ستبدأ العمل رسميا فى 10 نوفمبر، حيث ستكون متاحة للشركات للتعامل من خلالها وإدخال بيانات وفود المعتمرين والبرامج الخاصة بالشركة.

وأوضح السيسى فى تصريحات لليوم السابع، أنه جارى الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالموسم، وشركات السياحة على أتم استعداد لتنفيذ الرحلات، وتم تدريب العمالة على التعامل مع البوابة قائلا:"ستبدأ البوابة بثها التجريبى 5 نوفمبر أى قبل الانطلاق الفعلى بخمسة أيام".

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن عدد الشركات التى وثقت عقودها للمشاركة فى تنظيم موسم العمرة هذا العام بلغ حتى الآن 1000 شركة، لافتا إلى أن باب توثيق العقود لازال مفتوحا أمام الشركات الراغبة فى الانضمام حتى 14 نوفمبر، متوقعا أن يرتفع عدد الشركات خلال الأسبوعين المقبلين، قائلا: "العدد قليل مقارنة بالأعوام الماضية ولكن نتوقع زيادة فى عدد الشركات خلال الأسبوع الآخير".

وشدد السيسى على أن عضوية الشركة المنفذة لبرامج العمرة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" شرط للتسجيل على بوابة العمرة الإلكترونية، كما أن هناك رسوم تبلغ 10 آلاف لتسجيل الشركة المصرية على البوابة، وكذلك 10 آلاف للشركة السعودية المشاركة، فى حين الشركات التى ارتكبت مخالفات خلال الموسم الماضى موقوفه ولن تشارك فى الموسم.

وعن أسعار العمرة خلال الموسم الجديد لفت السيسى إلى أن هناك زيادة فى الأسعار حوالى 30%، حيث تبدأ أسعار برامج الاقتصادى من 13 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران، بزيادة عن العام الماضى 3ألاف جنية، وبحد أقصى 18 ألف جنية، وتختلف الأسعار على حسب مدة البرنامج والطيران والفنادق.

أما المستوى الخمس نجوم قال السيسى :"أسعار مستوى الخمس نجوم تبدأ من 20 ألف بدون حد أقصى، لأنها تعتمد على الخدمات المقدمة للمعتمر فى المملكة العربية السعودية، ودرجة الطيران".

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وأصدرت وزارة السياحة فى أغسطس الماضى الضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1441هـ، وحددت ضوابط العمرة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على بوابة العمرة المصرية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها من خلال وزارة السياحة، وتمنح الوزارة ا الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة.

وأكدت الضوابط على ضرورة قيام غرفة شركات ووكالات السفر المصرية بتطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين، بالإضافة إلى قيامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة لرحلات العمرة البرية.

كما تضمنت ضوابط خاصة بالمشرفين، وضوابط خاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة برحلات العمرة البري والتي من بينها ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2011 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.