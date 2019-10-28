شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى ويخسر 5 قروش خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا طفيفًا، اليوم الأربعاء 23-10-2019، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الاسبوع الماضى .

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمقدار 5 قروش ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، مقابل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، فيما تراجع سعره في البنك التجاري الدولي 4 قروش ليسجل 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، مقابل 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.07 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.10 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.09جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.