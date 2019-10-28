«بشرة خير» .. البترول : اكتشافان جديدان في خليج السويس وسيناء

الموجز

قال أسامة عابد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن كل الشركات التابعة للهيئة أصبحت تحقق أرباحًا.

وأضاف عابد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مدى تنفيذ الهيئة لتوصيات اللجنة عن الحساب الختامي للعام المالي 2017- 2018، أن الهيئة تمتلك 24 شركة وجميعها حققت أرباحًا بنسبة 18.6%.

وأشار إلى أن الشركات تبلغ قيمتها 21 مليار ونصف المليار جنيه، مؤكدًا تصفية شركتين لعدم الجدوى الاقتصادية منهما؛ لأنهماتكلفان الهيئة خسائر كبيرة، ولذلك اتخذ قرار التصفية.

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جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم حول إعادة النظر في بعض الاستثمارات المالية لبعض الشركات التي لا تدر عائدًا أو تدر عائدًا منخفضًا لا يتناسب مع المبالغ المستثمر فيها مع سرعة إجراء الدرسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لها.

وأكد عابد موافاة أمانة اللجنة بملف كامل حول الشركات، موضحًا أن تحول الشركات من خاسرة لمحققة للأرباح أمر مهم جدا وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف عابد أنه خلال العام المالي الماضي حققت الهيئة 60 اكتشافًا جديدًا في مجالات البترول والغاز، مؤكدًا الإعلان قربيا عن اكتشافين جديدين الأول لشركة إيني بمنطقة خليج السويس والثاني لشركة بترو جاف في سيناء.

وكشف عابد عن خطة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة معامل تكرير البترول القديمة وفي المناطق المختلفة من مصر، مؤكدا أن هناك خطة طموحة في هذا الملف خاصة أن هناك 7 معامل تكرير قديمة شبه متهالكة والمنتج منها منخفض القيمة ولذلك يجرى تطوير ورفع كفاءة المعامل السبع بالإضافة لإنشاء شركات جديدة منها شركة القاهرة لتكرير البترول بتكلفة 4 مليارات و400 مليون دولار وتنتج 4 ملايين و200 ألف طن سنويا.​