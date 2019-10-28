شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد قبل اجتماع المركزى الأمريكى والاسترلينى يستعد لاجتماع بشأن بريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى له فى أكثر من شهرين مقابل الين اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة لكن مع التشديد على إحجامهم عن إجراء المزيد من التيسير النقدي.

وتراجع الجنيه الإسترلينى مقابل الدولار واليورو، وسط توقعات بالاتفاق فى وقت لاحق اليوم الاثنين على تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى حتى 31 يناير كانون الثانى بعد إخفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون فى نيل الموافقة على جدوله الزمنى للخروج من التكتل.

وصعد اليوان الصينى إلى أقوى مستوى فى أسبوعين اليوم بعدما قالت بكين وواشنطن إنهما "قريبتان من وضع اللمسات الأخيرة" على مرحلة أولى من اتفاق لتخفيف حربهما التجارية، لكن بعض المتعاملين خففوا من تفاؤلهم لأن التوصل إلى تسوية سريعة أمر غير مؤكد إطلاقا.

وسيتحول تركيز السوق إلى اجتماع مجلس الاحتياطى الذى ينتهى يوم 30 أكتوبر واجتماع بنك اليابان المركزى الذى ينتهى يوم 31 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

ويميل بنك اليابان إلى إبقاء السياسة دون تغيير.

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وجرى تداول الدولار عند 108.77 ين اليوم الاثنين، بالقرب من 108.94 ين الذى كان أعلى مستوى منذ الأول من أغسطس.

وبلغت العملة الأمريكية 1.1083 دولار أمام اليورو، قرب أقوى مستوى لها فى أكثر من أسبوع.

وهبط الجنيه الاسترلينى 0.14 % إلى 1.2818 دولار وتراجع 0.15 % إلى 86.48 بنس لليورو.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.849، وهو ما يقترب أيضا من أعلى مستوى فى أكثر من أسبوع.

وفى السوق المحلية، ارتفع اليوان لفترة وجيزة إلى 7.0523 أمام الدولار، وهو المستوى الأقوى منذ 14 أكتوبر.

وفى المعاملات الخارجية، ارتفع اليوان لفترة قصيرة إلى 7.0450 أمام الدولار اليوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر، لكنه تخلى تدريجيا عن مكاسبه.