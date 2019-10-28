الاقتصاد

عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ إنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات بمؤتمر الاتصالات الراديوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 28 إلي 22 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلم تسجيلي عن تاريخ نشأة الاتصالات بالعالم والتي بدأت بالتلغراف ثم اختراع الهاتف والخدمات الصوتية وإنشاء الاتحاد الدولى للاتصالات حتى دخول أحدث التقنيات الحديثة. 

 

ويشارك فى المؤتمر الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

 

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ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولى تابع للاتحاد الدولى للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة ويحدد المؤتمر معايير ترددات الجيل الخامس للمحمول. 

 

 

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