شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يصعد لأعلى مستوى فى عام مع إقبال المستثمرين على الأسهم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في عام مع تحويل المستثمرين أموالهم من الأسهم المحلية التي يحركها الطلب إلى الأسهم العالمية المرتبطة بالدورة الاقتصادية أملا في إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.3% إلى 22867.27، وهو أعلى مستوى في عام، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09% إلى 1648.43.

وفاق عدد الأسهم الصاعدة تلك الهابطة بواقع 54 إلى 46.

وتلقت معنويات المستثمرين دفعة بسبب تصريحات مسؤولين أمريكيين وصينيين عن أن البلدين "قريبان من وضع اللمسات الأخيرة" على بعض أجزاء اتفاق للتجارة بعد مباحثات هاتفية عالية المستوى يوم الجمعة.

وكان رد فعل المتعاملين سريعا بشراء أسهم يُعتقد أنها حساسة تجاه الدورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وشركات الشحن.

وتصدرت شركات صناعة المكونات الإلكترونية قائمة أكبر الأسهم الرابحة على نيكي في تعاملات الصباح.

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وصعد سهم سامكو 5.3 % وارتفع سهم مينيبيا ميتسومي 4.5 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 3.8 %.

وقفز سهم فانوك لصناعة الروبوتات الصناعية 2.1 %، فيما صعد سهم هوندا موتور 0.8 %.

كما ارتفعت أسهم شركات شحن حيث صعد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.5 %وزاد سهم نيبون يوسين 1.3 %.

وسحب المستثمرون بعض الأموال من أسهم يحركها الطلب المحلي كانوا قد اشتروها لتقليص انكشافهم على مخاطر الحرب التجارية.

وهبط المؤشر الفرعي لشركات المواد الغذائية ببورصة طوكيو 1%، بينما خسر المؤشر الفرعي لقطاع البناء 0.7 %.

ونزل أيضا سهم سكك حديد شرق اليابان، والذي تأثر في الأسابيع القليلة الماضية سلبا بفعل الضرر الذي ألحقته الأمطار الغزيرة بخطوط القطارات، 1.7 %.