شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات: 17.3 مليون جنيه إيرادات الشركة 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات، برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس القابضة للصناعات المعدنية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، القوائم المالية لشركة النصر للسيارات عن العام المالى 2018-2019، بتحقيق إيرادات بلغت 17.3 مليون جنيه، مقابل تحقيق 13.3 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، بانخفاض بلغ 32 مليون جنيه عن المستهدف فى مشروع الموازنة السابق اعتمادها .

كما خفضت الشركة خسائر ها السنوية إلى 7.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى ، مقابل 13.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 .

وأرجع اللواء مهندس إبراهيم عجلان رئيس شركة النصر للسيارات ذلك لأسباب، منها عدم التزام شركة الهندسية لصناعة السيارات بتنفيذ أعمال مشتركة بـ 23 مليون جنيه، وكذلك عدم التزام المركز المصرى للدارسات الاقتصادية بالمكاتبات المتبادلة للتصنيع للغير بمبلغ 9 ملايين جنيه .

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وأضاف عجلان خلال أعمال الجمعية أن قيمة المخزون فى الشركة ،تبلغ قيمته 56.5 مليون جنيه العام المالى، مقابل 59.5 مليون جنيه العام السابق، لافتا إلى أنه يعمل حاليا فى الشركة 118 عاملا حصلوا على 16.2 مليون جنيه سنويا كرواتب ومزايا أخرى.

جدير بالذكر أن شركة النصر للسيارات بمنطقة وادى حوف ستكون نواة تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر .