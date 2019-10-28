شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: سنوقع جزاءات على شركات المحمول حال تكرار مخالفة معايير الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تقرير جودة الخدمة سينشر شهريا ولن يتوقف، مشيرا إلى استخدام أحدث الأجهزة التقنية بالعالم في إجراء القياسات.

وفيما يتعلق باعتراض بعض الشركات على تقرير الخدمة، أوضح عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز مستمر في نشر نتائج تقرير الخدمة على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أنه حكم بين الشركات والمستهلك.

وأضاف إن نشر تقرير الخدمة يصب في مصلحة العميل والمنافسة في السوق مضيفا أنه سيتم تطبيق لائحة جزاءات جودة الخدمة حال تكرار تردي الخدمة ببعض المناطق لأي شركة.